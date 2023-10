Lazio-Fiorentina, Caprio: "Alla Viola ruberei un giocatore in particolare"

TUTTOmercatoWEB.com

Mino Caprio dice la sua su Lazio-Fiorentina, scontro diretto per l'Europa che chiuderà il programma della decima giornata di Serie A. Intervenuto a RadioFirenzeViola, il doppiatore di Peter Griffin nella serie tv "I Griffin", grande tifoso biancoceleste, ha detto: “Mi ricordo un bel Lazio-Fiorentina finito in parità, l’anno scorso, con pareggio di Nico Gonzalez. Ieri invece ho visto la Juve, ho visto l’intervento del Var sul primo gol di Kean: è assurdo. Non è più calcio questo. Avrebbe anche meritato di vincere la Juve, ma un episodio del genere mi fa rimanere davvero male. Comunque la Juve ha grande determinazione, magari ce l’avesse la Lazio”.

“Sarri è un maestro di calcio, è uno spettacolo quando le cose funzionano. Ora ha bisogno di giocatori adatti al suo calcio. Lui a volte vede 3 tocchi e già si imbestialisce, e stima tanto Italiano. Mi ricordo l’intervista in cui lo citò come l’emergente migliore. Sia Lazio che Fiorentina hanno battuto il Napoli in casa sua, poi però perdono certe partite come lunedì con l’Empoli. Viene da dire, che succede?”.

Cosa è successo con il Feyenoord? "Sono entrati in campo male, l’ho visto subito. Ormai li conosco bene, come diceva Sarri devono entrare con la faccia da c***o. Luis Alberto era l’unico che non aveva paura del pubblico e del resto, gli altri sembravano tutti impietriti. Alla Viola ruberei volentieri Parisi, ha personalità. Poi Biraghi è più esperto, ma Parisi non è affatto male”.