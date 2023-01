Lazio - Fiorentina, Casale: "Contento per il gol. Champions? Abbiamo dimostrato di esserci"

Il suo primo gol con la maglia della Lazio e anche il suo primo gol in Serie A. Una serata speciale per Nicolò Casale che al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Dazn: "E’ stato molto emozionante fare gol ma quando non arriva la vittoria rimane un po’ di rammarico. Sono contento perché lo aspettavo da tanto tempo, è stata una bella serata nonostante non sia arrivata la vittoria. E’ stato molto difficile entrare nei meccanismi del mister perché arrivo dal Verona dove si gioca uomo contro uomo, ora gioco di reparto. Ho dovuto fare mie le sue richieste, il mister mi ha dato tempo, io ci ho messo tanto impegno e credo che i risultati si vedono. Esultanza? Da qualche settimana è uscita questa cosa in squadra, mi hanno chiesto di esultare in quel modo se avessi segnato. Mi sono ricordato e l’ho fatto ma è una cosa da spogliatoio quindi non posso rivelarla. Champions? Abbiamo dimostrato di esserci in queste gare, oggi la Fiorentina ci ha messo in difficoltà, dobbiamo essere bravi e capire che non possiamo avere sempre noi la palla e dobbiamo soffrire da squadra".

Il difesore biancoceleste ha parlato anche al Lazio Style Radio. Nonostante la gioia per il gol, l'ex Verona ha espresso il suo rammarico per il mancato successo: "Per quanto riguarda il gol sono situazioni che proviamo in settimana. Me la sono ritrovata lì e sono stato bravo a sfruttare l’occasione. È stata una grande gioia che dedico alla mia fidanzata e alla mia famiglia. L’esultanza è dovuta da una dinamica nostra del gruppo. Da qualche settimana hanno iniziato a dirmi di esalutare così nel caso avessi fatto gol e casualità ha voluto che abbia trovato la rete proprio questa sera. Ma non sono soddisfatto perché non abbiamo ottenuto il risultato pieno. È stata una partita molto dura, bisogna fare i complimenti alla Fiorentina. È una delle poche squadre che ci ha messo in difficoltà dal punto di vista del gioco e del palleggio, ci ha fatto correre tanto. Io e Romagnoli che solitamente iniziamo l’azione non abbiamo avuto sbocchi. Dobbiamo trovare delle alternative perché le squadre iniziano a conoscerci. Credo che sia un passo in avanti. Una partita del genere l'avremmo persa qualche settimana fa".