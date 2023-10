Lazio-Fiorentina, Cataldi a LSC: "Stasera non sono entrato bene, ma contava solo vincere"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Al termine del match vinto dalla Lazio allo scadere contro la Fiorentina ha parlato a Lazio Style Channel il centrocampista Danilo Cataldi entrato a partita in corso. Il numero 32 biancoceleste si è lasciato andare ad un'ampia disamina del match: "La Fiorentina è una delle squadre più europee che porta avanti tanti uomini visto che hanno giocatori di qualità. Nel primo tempo non siamo riusciti a concretizzare. Poi è arrivata questa occasione con Ciro e abbiamo portato tre punti fondamentali a casa. Loro ti vengongo a prenedere uomo su uomo. Sai che se perdi palla come mi è capitato con Maxime Lopez rischi seriamente. Non sono entrato benissimo in partita, ho fatto meglio altre volte, ma l’importante è aver vinto".

EUROPA - "Penso che la Lazio abbia cambiato marcia. C’è stata una battuta d’arresto in Olanda che brucia, ma ci è servita da lezione per reagire e trovare le contromisure per poi tornare a vincere. Sappiamo che non siamo quelli di Rotterdam. Quando si perdono queste partite in Europa ovviamente si vuole reagire, volevamo far meglio dello scorso anno quando avevamo perso in Europa League. Non ci siamo riusciti per via della loro veemenza. Nonostante ciò siamo ancora in corsa e metà girone siamo lì a lottare per il passaggio del turno".

BOLOGNA - "Si prepara con la voglia di aggredire e fare la partita come stasera, tendendo la palla, rimanendo alti e non restare passivi. Si va a Bologna con la consapevolezza di poter andare a vincere anche lì".