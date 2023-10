Lazio - Fiorentina, dove vedere il match in tv e streaming

La pesante sconfitta contro il Feyenoord ormai è passato. La Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo in Serie A, per rialzare la testa ma soprattutto risalire un classifica resa complessa da un inizio non brillante, ma migliorata dopo le vittorie contro Atalanta e Sassuolo. All'Olimpico i biancocelesti ospiteranno al Fiorentina di Italiano che attualmente occupa il quarto posto in campionato. Portare a casa i tre punti sarebbe utile per accorciare le distanze sulla zona Champions, ma soprattutto mettere a segno la terza vittoria consecutiva. La partita tra la Lazio e i Viola sarà trasmessa in co-esclusiva Dazn, dove potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, e Sky Sport dove sarà trasmessa su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e SkyGO.