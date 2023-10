Lazio-Fiorentina, Italiano: "Come stanno Kayode, Biraghi e Parisi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano fa il punto sull'infermeria. Emergenza terzini per la Fiorentina con Dodò fermo ai box e Kayode uscito ieri quasi in lacrime per un probllema alla caviglia. Il tecnico viola, in conferenza stampa, ha parlato delle sue sensazioni e delle sue preoccupazioni in vista del match di lunedì contro la Lazio.

"Vi dico che Kayode ha subito una brutta distorsione alla caviglia, speriamo si riprenda in fretta. Proprio per questo abbiamo cercato di risparmiare Parisi a fine primo tempo".

Biraghi è in grado di recuperare per lunedì? "Abbiamo fermato Parisi subito a fine primo tempo. Biraghi mi auguro possa tornare in gruppo già domani, mentre per Kayode spero non sia un infortunio che lo tenga fuori a lungo".