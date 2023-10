Lazio - Fiorentina, Italiano: "Sono più forti di noi. Ci proviamo a fermarli ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita tra la Lazio e la Fiorentina, vinta all'ultimo secondo dai biancesti con il rigore realizzato da Ciro Immobile, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico viola Vincenzo Italiano per rispondere alle domande dei cronisti presenti.

Cos'è successo l'ultimo minuto?

"L'ultimo minuto è come i precedenti, anzi devi alzare il livello. Parliamo di un dettaglio, una mancanza di attenzione che non ci permette di ottenere un punto. Sono amareggiato perché non si può staccare la spina su situazioni su cui lavoriamo. Sono contento della prestazione visto che abbiamo limitato uno squadrone come la Lazio".

Dove deve crescere la squadra?

"Dobbiamo crescere e migliorare, essere più risolutivi e incisivi. La Fiorentina scende per far gol. Questo è uno sport di precisione e bisogna mettere la palla in una porta di sette metri. Noi ci alleniamo per questo. Oggi, vista la prestazione, non è giusto perdere questa partita".

La prestazione di Beltran?

"La prestazione di Beltran è figlia dei gol di giovedì. Sta crescendo, poi è calato con Bonaventura nella pressione e quindi ho preferito inserire forze fresche. Abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato. Ha avuto due palloni: con uno ha fatto gol, con l'altro ha preso il palo. peccato che l'abbia toccata con la mano, aveva fatto un gran gol".

Teme un contraccolpo psicologico?

"No. Una prestazione del genere non puà lasciare strascichi. Un mezzo errore alla fine ci deve far arrabbiare, mi mangerei questo microfono, ma va dimenticato, anzi utilizzato per migliorare".

Come si spiega questo trend contro la Lazio?

"La Lazio è pù forte di noi. Non c'è altro da dire. Hanno qualità più alta di noi e i giocatori tengono l'attenzione alta fino all'ultimo. Il primo anno sono arrivati tre punti sopra, il secondo ancora di più. Sono più forti e non riusciamo a trovare una soluzione contro questa squadra".

Questa è stata la partita più autorevole contro la Lazio?

"Qui abbiamo perso 1-0 il primo anno, poi abbiamo pareggiato e oggi è finita così. Qui riusciamo a tenere a bada la Lazio, metterla in grossa difficoltà. La Lazio è una squadra a cui se concedi qualche errore ti fanno male. Hanno un cinismo impressionate, abbiamo bloccato i loro esterni, limitando gli errori. Non basta neanche questo. Tutto ciò che proviamo la Lazio ce la disinnesca. Prima del gol abbiamo avuto situazioni importanti, se milgioriamo quest'aspetto possiamo alzare l'asticella".