Lazio - Fiorentina, la società carica l'ambiente: "Two days to go" - FOTO

La Lazio si prepara ad affrontare il match contro la Fiorentina. Dopo la sconfitta in Champions contro il Feyenoord, i biancocelesti non possono sbagliare di fronte al loro pubblico. Per l'occasione la società ha caricato tutto l'ambiente tramite un post social: "Two days to go!". Di seguito la foto.