Lazio - Fiorentina, Martino: "Gara particolare. Sarri ha un grande dubbio..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella tra Lazio e Fiorentina sarà una gara aperta a ogni risultato. La squadra di Sarri, dopo aver vinto in campionato contro il Sassuolo è caduta in ambito europeo. Percorso inverso, invece, per quella di Italiano uscita sconfitta nel derby toscano contro l'Empoli ma reduce da una grande prestazione in Europa dove ha battuto 6-0 i serbi del Cuckaricki. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista Giorgio Martino ha commentato la sfida tra le due formazioni con particolare riferimento alla sfida tra i due tecnici:

"Lazio-Fiorentina arriva dopo una settimana molto contraddittoria: i biancocelesti hanno fatto bene in campionato e male in Europa, i viola al contrario. Quindi l'esito della gara di lunedì potrebbe essere molto diverso dalle aspettative. È vero, gli avversari erano diversi, ma gli alti e bassi che stiamo vedendo sono un po' una caratteristica dei giocatori di Sarri. La Fiorentina, come l'Atalanta e le romane, sta lì dietro alle prime quattro ritenute più forti e ambisce ad entrare nell'Olimpo e forse la chiave di lettura del campionato è un po' questa".

SARRI VS ITALIANO - "Sono due generazioni diverse si allenatori, anche se entrambi hanno una fama di "giochisti". Sarri non è molto contento di dover giocare in Europa: sembra quasi un intralcio e il suo modo di mettere in campo le squadre è abbastanza condizionato da tutto questo. Oggi soprattutto c'è il grande interrogativo su Immobile, un giocatore fondamentale nella squadra degli ultimi anni insieme a Milinkovic-Savic, con Castellanos che sta spingendo. Ad oggi penso che il dubbio più grande sia proprio questo".