Lazio - Fiorentina, probabili formazioni: Immobile in dubbio, Luiz Felipe verso una maglia da titolare

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SEDUTA DI SCARICO: PAROLO TORNA IN GRUPPO FORMELLO - Seduta di scarico in palestra per i titolari a Marassi (più Luiz Felipe, entrato all’intervallo nonostante un solo allenamento sulle gambe), in campo stamattina (dopo un altro giro di tamponi) ci sono soltanto i calciatori rimasti in panchina con il... FORMELLO - Seduta di scarico in palestra per i titolari a Marassi (più Luiz Felipe, entrato all’intervallo nonostante un solo allenamento sulle gambe), in campo stamattina (dopo un altro giro di tamponi) ci sono soltanto i calciatori rimasti in panchina con il... WEBTV LAZIO, ANCORA NEL SEGNO DI IMMOBILE: FIRMA SUL RINNOVO ATTESA PER INIZIO 2021 In un periodo difficile come quello del Covid, sono poche le certezze, anche per una società di calcio. Per fortuna, la Lazio ne ha una, si chiama Ciro Immobile che da qualche anno a questa parte non fa altro che segnare gol a ripetizione. Un 2020 da... In un periodo difficile come quello del Covid, sono poche le certezze, anche per una società di calcio. Per fortuna, la Lazio ne ha una, si chiama Ciro Immobile che da qualche anno a questa parte non fa altro che segnare gol a ripetizione. Un 2020 da... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, OCCHI IN NORVEGIA: NEL MIRINO C'È MANNSVERK La Lazio ha avuto contatti con agenti e intermediari per capire la fattibilità dell'operazione, ma occhio alla concorrenza La Lazio ha avuto contatti con agenti e intermediari per capire la fattibilità dell'operazione, ma occhio alla concorrenza