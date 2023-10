Lazio - Fiorentina, probabili formazioni: Sarri e i dubbi a centrocampo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Mettere alle spalle la batosta in Champions e ripartire in campionato. Sarri ha poco tempo per preparare il match di lunedì sera. I dubbi principali della Lazio riguardano il centrocampo: Luis Alberto è sicuro del posto, mentre per le altre due posizioni ci sono tanti punti interrogativi: se dovesse giocare Rovella in regia, allora il ballottaggio sarebbe tra Guendouzi e Vecino. Nel caso in cui il tecnico volesse schierare anche Kamada, allora sarà l'uruguaiano a piazzarsi davanti alla difesa. Con l'infortunio di Casale, Patric ha la strada spianata verso il ritorno dal 1'. Sugli esterni Lazzari in vantaggio su Hysaj, mentre Sarri scioglierà solo all'ultimo la riserva su duello Castellanos-Immobile per il ruolo di centravanti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Comuzzo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All.: Italiano.