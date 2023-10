Lazio-Fiorentina, Rovella a LSC: "Devo cercare di prendere meno gialli. Champions? Fantastico, ma..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra i protagonisti della Lazio di questo inizio di stagione c'è sicuramente Nicolò Rovella, che nel giro di poco tempo ha scalato le gerarchie e si è preso il posto in cabina di regia nel 4-3-3 di mister Sarri. Nel post partita di Lazio-Fiorentina ha detto la sua sul match e sul suo percorso in biancoceleste in questi primissimi mesi: "Vittoria importantissima arrivata nel finale contro una diretta concorrente. Ci serviva davvero tanto. È molto importante aver vinto grazie al gol di Ciro. Sicuramente ci darà una grossa mano per il futuro. Devo migliorare per quanto riguarda le ammonizioni. Mi è già capitato altre volte di prendere un giallo nel primo tempo e ciò va a compromettere le mie prestazioni. Cercherò assolutamente di correggere questo difetto anche perché nel calcio di oggi è difficile giocare in dieci contro undici".

PROSPETTIVE E CHAMPIONS - "Mi sono integrato bene con il gruppo, sento la fiducia del mister e dei compagni e cerco di ripagarla in ogni partita. Devo trovare più spazi per giocare. In allemento provo a migliorare su questo aspetto, ma in partita ci sono anche gli avversari, che stasera sono stati molto bravi. Champions League? Esordire dal 1' è stato fantastico, prevale però il rammarico per la prestazione scadente. Spero di riscattarmi presto".