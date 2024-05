Lazio, Focolari duro: "Tudor, abbiamo dei problemi. Che finale triste, Hysaj..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Che tristezza! Che brutta domenica di campionato! La Lazio che non riesce a fare meglio di un pareggio con il Sassuolo retrocesso davanti ad un pubblico fantastico. Non puoi fare la melina per un pareggio contro una squadra che ha perso con tutti. Un finale triste e segnato da scelte tecniche che mi hanno sorpreso. Novanta minuti per Hysaj non si spiegano. Mi sono promesso di non giudicare Tudor quest’anno ma ci sono dei problemi. Un problema è sicuramente Immobile se un giocatore come Castellanos deve giocare 90 minuti. Luis Alberto deve essere ceduto ma non umiliato in questo modo. La Lazio sembrava che stesse facendo un favore ai suoi tifosi. L’uomo che andava più in profondità è Hysaj, ma quale formazione è stata messa in campo? Noto anche una mancanza di valori morali, per esempio nel caso dell’ultima partita di campionato avrei fatto giocare Luis Alberto, Immobile e anche Pedro".