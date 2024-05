Lazio, Focolari: "Mandas forte, non può fare la riserva. Che ricordi lo Scudetto..."

Furio Focolari è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per esprimersi riguardo la vittoria della Lazio contro l'Empoli per 2-0. In particolare si è soffermato sulla prestazione dei ragazzi di Tudor e sulla celebrazione dello Scudetto del 1974. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Risultato positivo, 2-0 netto. Abbiamo visto un portiere che non ci aspettavamo, Mandas. Ragazzo giovane e forte, non penso che possa fare la riserva e la Lazio dovrà decidere cosa fare il prossimo anno. Una buona partita di Kamada mentre i cambi gli ho visti prima svogliati ma dopo hanno fatto la differenza creando la rete del secondo gol. Pedro ha dei numeri ma non è un giocatore da partita intera pur avendo dei numeri importanti. Nello spogliatoio ci può essere chi è o più meno scontento in base al minutaggio o a quanto giochi effettivamente nel campionato. Grandi emozioni per il pre-partita e il ricordo dello scudetto di Maestrelli, un ricordo indelebile. Stupida l’ammonizione di Romagnoli che non ci sarà a Milano. L’arbitro ha ammonito pochissimo e il fallo è stato davvero inutile”