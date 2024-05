Lazio, Foggia: "Tudor ha fatto molto bene, sono fiducioso per il futuro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

La Lazio ha terminato la sua stagione al settimo posto in campionato, che gli è valso la qualificazione in Europa League il prossimo anno. Grazie all'arrivo di Tudor in panchina, subentrato dopo le dimissioni di Maurizio Sarri a marzo, la formazione biancoceleste è riuscita a risalire la classifica. A questo proposito, l'ex calciatore Pasquale Foggia ha commentato il lavoro del tecnico croato ai microfoni di tag24.it, soffermandosi anche sul futuro della squadra e sull'addio di Felipe Anderson. Di seguito le sue dichiarazioni: "È stata una stagione altalenante, perché il campo ha detto questo. È ovvio che questa squadra non si può paragonare a quella dello scorso anno perché è andato tutto in maniera diversa. Ci sono stati però tanti cambiamenti, a partire dalla direzione sportiva e fino ad arrivare all’allenatore in corsa. Credo che ci siano stati soprattutto dei mal di pancia troppo forti rispetto a quella che dovrebbe essere la normalità all’interno di uno spogliatoio. Tutte queste cose, messe insieme, alla fine hanno influito".

"Per quello che abbiamo visto, essendo arrivato a campionato in corso, in una piazza così, credo che Tudor abbia fatto molto bene. Adesso ci sarà la vera programmazione con il nuovo mister e dal prossimo campionato si potrà valutare seriamente il suo lavoro. Poter preparare la squadra e allenarla sin dal ritiro e questo chiaramente fa differenza. Sono fiducioso per il futuro. Tudor mi sembra un allenatore molto preparato. Ha la personalità giusta per questo ambiente e per poter gestire una piazza come la Lazio. Ogni componente adesso deve fare la sua parte per poter arrivare, il prossimo anno, a un obiettivo diverso”.

“Felipe Anderson? Non ho avuto modo di conoscerlo personalmente, ma conosco molte persone che sono a stretto contatto con lui. Tutti me ne hanno parlato molto bene e me lo hanno sempre descritto come un grande professionista. È un ragazzo che ha lasciato un segno importante, non solo come calciatore. Alla Lazio di calciatori forti ne sono passati tanti e tanti altri ne passeranno, ma qui hanno applaudito l’uomo prima ancora del calciatore e credo che questo sia davvero per pochi".

"Rivoluzione sul mercato? Con l’arrivo di Tudor penso che siano cambiati radicalmente i piani tecnici. Sarri ha sempre utilizzato un modulo differente e quindi si dovrà fare qualcosa a partire da dietro. Il nuovo allenatore vorrà calciatori con caratteristiche molto più vicine alla sua idea di gioco. Non è un cambiamento radicale, perché entrambi propongono un gioco molto offensivo. Cambiano le richieste tattiche, ma non quelle dei valori tecnici. Non so se possiamo definirla rivoluzione, ma sicuramente servirà un mercato molto ampio. È inevitabile che ci saranno delle pedine da muovere e la Lazio dovrà andare a sostituire giocatori importanti, ormai arrivati all’addio. Il club dovrà fare un mercato molto impegnativo. Non credo che all’interno della Lazio manchino figure, perché il presidente fa capo ha un’organizzazione societaria e tecnica ben delineata. Conoscendolo vi posso dire che se lui avesse pensato che mancava qualcosa dal punto di vista dirigenziale, avrebbe inserito qualche altra figura. Lui e Fabiani faranno sicuramente il bene della Lazio”.