Lazio, follia di Luiz Felipe: fallaccio, espulsione e fa scoppiare una rissa - VIDEO

L'avventura di Luiz Felipe in Spagna sta andando benissimo, al punto di essere diventato uno dei leader del Betis Siviglia. Lo scorso 29 dicembre, però, al 96' della partita contro l'Athletic Bilbao, il difensore ex Lazio si è reso protagonista di un gesto scellerato costatogli l'espulsione. Mentre Muniain controllava un semplice pallone a centrocampo, spalle alla porta, il centrale ha deciso di effettuare la più classica delle entrate 'a forbice' mettendo a serio rischio l'incolumità dell'avversario. Come se non bastasse dopo il provvedimento del direttore di gara, Luiz Felipe ha scatenato una rissa andando faccia a faccia contro un altro avversario. Solo una volta entrato nel tunnel, e non prima, il giocatore è stato placato dallo staff del club che, dopo averlo trasportato quasi a forza fuori dal campo, lo ha invitato a evitare guai peggiori.