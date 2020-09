Lazio For Special, parte ufficialmente la stagione della squadra della DPCS

Riparte ufficialmente la stagione della Lazio For Special, la squadra di ragazzi che affronterà il campionato FIGC riconosciuto della DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale). Ecco di seguito il comunicato ufficiale: "L’importanza di ricominciare. È ripartita ufficialmente la stagione 2020/21 per la Lazio FS che si è ritrovata giovedì 17 settembre 2020 alle ore 18:30 presso il Centro Sportivo Tor di Quinto a Roma per il primo allenamento dopo il difficile periodo del lockdown. Un nuovo inizio per gli atleti della DCPS che finalmente hanno potuto riassaggiare il rettangolo verde e rivivere l’emozione attesa da tempo di ritrovarsi insieme per cominciare la preparazione in vista dell’inizio del Torneo che li vedrà protagonisti nel Lazio, affiliati al Club biancoceleste per il terzo anno consecutivo".

