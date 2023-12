Lazio-Frosinone, il report degli ospiti: torna un titolare, quattro in dubbio

TUTTOmercatoWEB.com

Seduta di allenamento mattutina nel giorno di Santo Stefano alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di Di Francesco. Nel mirino la sfida di venerdì sera contro la Lazio. Attivazione in campo, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma dei gialloblu. Torna in gruppo Mazzitelli. Differenziato per Reinier e Lirola che rischiano di non esserci all'Olimpico così come Oyono e Baez (da valutare in settimana le loro condizioni). L'allenamento di domani mattina darà qualche informazione in più.