Lazio-Frosinone, Isaksen la ribalta: primo gol in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Pazza Lazio. Ribaltato il Frosinone in meno di due minuti. Prima il colpo di testa di Castellanos, poi il sinistro chirurgico di Isaksen che supera Turati e manda in estasi il popolo biancoceleste. Una rete bellissima quella messa a segno dall'esterno danese che raccoglie e trasforma alla perfezione l'assist del Taty. Prima gioia ufficiale in biancoceleste per il 18 che trova allo stesso tempo anche il primo gol in Serie A