Lazio-Frosinone, Pellegrini incontenibile: l'esultanza sotto la Nord - FOTO

Gli ultimi tre punti del 2023 quelli che la Lazio è riuscita a portare a casa ieri dopo il match contro il Frosinone all’Olimpico. Una vittoria fondamentale tanto per la classifica quanto per la fiducia e l’entusiasmo che nell’ultimo periodo, in campionato, sono venuti un po’ a mancare. I biancocelesti hanno regalato una gioia ai tifosi che nonostante il momento difficile non hanno mai smesso di sostenerli e, al triplice fischio, hanno potuto festeggiare insieme il successo. Un Pellegrini scatenato quello che si è visto sotto la Nord, la delusione per l’infortunio che lo ha costretto a abbandonare il terreno di gioco è stata spazzata via dal risultato. Il momento è stato ripreso da uno dei suoi più cari amici che lo ha poi condiviso tramite una story su Instagram e ritrae il terzino con le braccia al cielo mentre intona un coro insieme ai supporter.

