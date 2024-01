Lazio-Frosinone, rigore Guendouzi: svelato il dialogo tra arbitro e VAR

TUTTOmercatoWEB.com

Aneddoto interessante su Lazio-Frosinone. Negli studi di DAZN, durante Open Var, è stato reso pubblico il dialogo sul campo tra il direttore di gara Ermanno Feliciani e la sala Var in occasione del rigore concesso agli ospiti per un tocco di mano di Guendouzi in area. Di seguito il confronto.

SALA VAR: "Ferma il gioco. Non c'è fuorigioco. Per me mano netta. Il movimento della mano è verso il pallone. E' sempre lui che trattiene, per me rigore netto. Ti consiglio un on field review".

Arbitro: "Ammonito Patric, mi rincorre".

Quarto uomo: "Quando te ne vai ammonisci Sarri"

Arbitro: "Non c'è spinta. Fallo di mano e basta per me. E' rigore".