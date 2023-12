Lazio-Frosinone, Sarri ritrova Di Francesco: primo precedente in Serie C

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio contro Frosinone sarà anche Sarri contro Di Francesco. Undicesimo confronto tra i due allenatori con un bilancio perfettamente equilibrato. Quattro le vittorie per il Comandante, così come quelle dell'attuale tecnico gialloblu, tre invece i pareggi. Il primo precedente tra i due mister risale al 21 dicembre 2008, poco più di 15 anni fa. Il Perugia di Sarri batteva 2-0 in trasferta la Virtus Lanciano di Di Francesco. Poi gli scontri tra Empoli e Sassuolo, Napoli e Sassuolo e Napoli-Roma. L'ultimo scontro nel 2018 all'allora stadio San Paolo con i giallorossi che si imposero 4-2. Venerdì l'equilibrio potrebbe essere rotto. Uno dei due tecnici balzerà in testa per numero di vittorie, oppure con un pari resterà tutto invariato.