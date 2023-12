Lazio-Frosinone, scelto l'arbitro del match: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, a dirigere la partita tra la Lazio e il Frosinone in programma per venerdì 29 dicembre alle 20.45, presso lo Stadio Olimpico di Roma, e valida per la diciottesima giornata di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var da Serra e Di Paolo. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Lazio-Frosinone - venerdì 29/12 - h. 20.45

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Lo Cicero -Trinchieri

IV Uomo: Fabbri

VAR: Serra

A.VAR: Di Paolo

I PRECEDENTI TRA FELICIANI E LA LAZIO - Quello di venerdì sarà il primo incrocio tra la Lazio e l'arbitro Feliciani che, nella sua carriera, non ha mai diretto una partita della Prima Squadra biancoceleste. Sono quattro, invece, i precedenti con la Primavera divisi tra due vittorie e due pareggi.