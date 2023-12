Lazio-Frosinone, si ferma anche Pellegrini: Sarri costretto al cambio

Piove sul bagnato in casa Lazio. Dopo gli infortuni muscolari per Immobile e Luis Alberto della scorsa settimana, si ferma un altro giocatore per infortunio. Nel secondo tempo del match con il Frosinone, Luca Pellegrini ha accusato un problema alla gamba destra. Il terzino classe '99 fa ampi gesti verso la panchina di Sarri e chiede il cambio. Sostituzione forzata per il tecnico biancoceleste che manda in campo Hysaj. Le condizioni di Pellegrini andranno valutate nei prossimi giorni.