Lazio fuori, Capello critica Sarri: “Il modulo andava cambiato”

© foto di Federico De Luca

La Lazio è fuori dalla Champions League: il Bayern Monaco si è imposto per 3-0 all'Allianz Arena grazie alla doppietta di Kane e alla rete di Muller. Nel post partita, negli studi di SkySport, l'ex tecnico Fabio Capello si è espresso sulla gara rivolgendo un duro attacco a Maurizio Sarri e al modo di preparare la partita. Queste le sue parole a riguardo: “Non puoi giocare sempre con lo stesso sistema, il 4-3-3, bisogna adattarsi all’avversario e studiarlo. Era necessario richiamare i giocatori e cambiare modulo. Non siamo abituati a questo ritmo in Italia, non sopportiamo questa velocità di gioco e questo modo di fare. Dobbiamo migliorarci".

"Il Bayern ha giocato da squadra con alto ritmo, ha messo in difficoltà la Lazio che gli ha permesso di giocare come voleva. Non mi aspettavo che i biancocelesti soffrissero così tanto questo ritmo, non riuscivano mai a fare quattro passaggi o a giocare la palla. Pensavano forse di incontrare il Bayern d’andata. Non so come ha preparato la partita Sarri, loro hanno dominato, a livello tattico non è cambiato niente e io questo non me lo spiego. C’erano giocatori, come Zaccagni, che non rientravano mai”.