Lazio, Furlanetto: "Sarri? Meticoloso. Ecco cosa ruberei a Provedel..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della prima sessione di allenamento del 2023/2024, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel l'ex portiere della Primavera, Alessio Furlanetto. Il classe 2002 è reduce da un buon anno in prestito al Renate e in questo ritiro cercherà di ottenere la conferma da mister Sarri:

"E' un onore essere qui anche quest'anno, speriamo sia un bel ritiro. Dopo il prestito torno migliorato sotto molti punti di vista e pronta a stare con loro, sono più forte. A Provedel ruberei la sicurezza che da alla squadra, c'è solo da imparare. Per me è un onore essere qui con lui, abbiamo visto cosa ha fatto lo scorso anno. Nuovo staff dei portieri? Un duo con cui si può lavorare bene, conoscevo sia Viotti che Nenci, li seguo con piacere per quel che propongono e per le loro idee. La Serie C ti da molta esperienza e ti insegna a stare con i grandi. Lì non si guarda l'età e le aspettative sono alte, si punta sempre a vincere. Mi hanno insegnato a stare in campo con i compagni, nella costruzione e nel gioco con i piedi e penso si sia visto. Ormai i portieri e la linea difensiva lavorano come se fossero un blocco, Provedel è uno dei migliori nel farlo. Sarri? Il migliore nei dettagli, è meticoloso. Ogni dettaglio dev'essere curato nel minimo particolare. Dal primo giorno che è arrivato il mister si sono visti i miglioramenti. L'anno scorso è stata una delle migliori difese, con i 20 clean sheet di Ivan".