Lazio, Fuser: "Contro il Feyenoord grande personalità. Un consiglio a Immobile..."

In un'intervista concessa a Notizie.com, l'ex calciatore Diego Fuser ha parlato delle vittorie in Champions League di Lazio e Milan. In particolare, sui biancocelesti ha detto: “Sono davvero molto contento per la Lazio e per il Milan. Due vittorie importanti ieri in Champions League che potrebbero essere fondamentali per il proseguimento della stagione. Una vittoria fondamentale. Mi ha fatto davvero piacere vedere la Lazio giocare una gara di quel tipo. Di grande personalità. Su certi palcoscenici bisogna dimostrare di essere squadra. La vittoria è certamente importante e cambia gli scenari del girone. Ora la Lazio è tornata prepotentemente in corsa e spero con tutto il cuore che possa arrivare il più lontano possibile".

Su Immobile: "Se posso dare un consiglio a Immobile, visto tutto quello che è successo, è di sentirsi libero mentalmente. Non deve dimostrare niente. Alla Lazio ha dato tutto e ottenuto tantissimo in questi anni. Se deciderà di rimanere non senta nessuno e giochi con serenità. Se pensa che il suo ciclo alla Lazio sia chiuso, allora scelga cosa ritiene meglio per se e per la sua famiglia".