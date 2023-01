Lazio, Fuser: "Pioli avrà più pressione di Sarri. L'assenza di Immobile..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa sera si sfideranno Lazio e Milan allo Stadio Olimpico di Roma per chiudere definitivamente il girone di andata di Serie A. Per commentare la situazione delle due squadra è intervenuto ai microfoni di Leggo il doppio ex Diego Fuser: "La Lazio? Difficile dare un giudizio definitivo. Non lo so, ha tanti alti ma anche momenti difficili. Fa prestazioni importanti poi, invece, perde con squadre, almeno sulla carta, decisamente più deboli. Credo che Sarri sappia perfettamente che a questa squadra serve continuità. Assenza di Immobile? Pesante. E' un grandissimo attaccante, uno che sa far gol e, per qualsiasi squadra, avere uno così è fondamentale. Pioli rispetto a Sarri sente più pressione, il Milan ha preso una bella batosta, ci sta perdere una finale, ma così è dura da digerire. Il Milan dovrebbe essere meno dipendente da Theo e Leao".