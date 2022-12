Lazio-Galatasaray, caccia all'uomo in mezzo al campo. Zaccagni nervoso: "È colpa tua"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Si scaldano gli animi durante Lazio-Galatasaray. È un'amichevole per riprendere il ritmo partita, ma sembra una finale. Ritmi alti e nervi tesi pr entrambe le squadre con l'arbitro Kolak che non ha il controllo della gara. Tanti, tantissimi interventi duri non sanzionatii dal direttore di gara protagonista di una prova sin qui a dir poco disastrosa. Uno dei più nervosi è Mattia Zaccagni che ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa. Il 20 prima subisce un netto fallo in ripartenza non fischiato dall'arbitro, poi si "vendica" con un duro fallo sulla caviglia di un avversario. Si accende un parapiglia in mezzo al campo con i calciatori che quasi vengono alle mani. Zac viene ammonito e poi si rivolge a Kolak con il dito puntato verso il volto: "È colpa tua". Il direttore di gara sta lasciando correre troppo specialmente sugli interventi durissimi dei calciatori turchi che stanno facendo saltare i nervi ai biancocelesti. Non sembra un'amichevole e non è un bene. Tanti calci ed entrate in ritardo da entrambe le parti. Anche Sarri dalla panchina è preoccupato. Il rischio di infortunarsi con questo atteggiamento è altissimo.