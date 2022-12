Lazio - Galatasaray, il club ricorda l'appuntamento: "L'attesa..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Qualche ora d'attesa, poi arriverà il fischio d'inizio di Lazio - Galatasaray, prima delle amichevoli in programma in vista della ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali. In attesa di seguire la squadra sul terreno di gioco, il club ha ricordato l'appuntamento su Instagram. Pubblicata una foto di Immobile, ripreso mentre esulta, è stata aggiunta al post una breve didascalia: "L'attesa è quasi finita".

