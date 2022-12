Lazio - Galatasaray, probabile formazione: si rivede Immobile, dietro i titolari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMAZIONI LAZIO GALATASARAY - Primo test amichevole per la Lazio in Turchia. Si parte con la sfida contro il Galatasaray di Okan Buruk. Difficile pronosticare le scelte di Sarri: il tecnico ha a disposizione l'intero organico, gli unici in ritardo di condizione sono Vecino e Milinkovic, appena riaggregati dopo le vacanze post Mondiale. Al loro posto ci saranno Basic e Luis Alberto, in regia probabile l'impiego di Cataldi. A guidare il tridente nuovamente Immobile, completamente recuperato dopo la lesione tra primo e secondo grado rimediata contro l'Udinese. Zaccagni e Pedro si giocano la maglia, mentre dietro dovrebbe esserci la linea titolare.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.