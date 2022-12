Lazio - Galatasaray, Sarri ritrova “un vecchio amico” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata da pochi minuti l’amichevole tra Lazio e Galatasaray, la prima di questo ritiro in Turchia. Un test importante per i biancocelesti, in vista della ripresa del campionato. Prima del fischio d’inizio però c’è stato un incontro importante, tra due vecchie conoscenze che nutrono reciprocamente ancora oggi un affetto incredibile. Si tratta di Sarri e Mertens, i due si erano lasciati al Napoli e si sono ritrovati dopo un bel po’ di tempo. Un momento particolarmente sentito da entrambi, i loro sorrisi emozionati lo dimostrano, che ha meritato di essere immortalato e poi condiviso dalla società capitolina tramite i canali social ufficiali. "Incontrando vecchi amici" è il messaggio che accompagna lo scatto.

