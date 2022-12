Lazio-Galatasaray, serie di errori dell’arbitro. Sarri sbotta: “Non va bene”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È solo un amichevole ma lo spirito messo in campo dalla sue squadra è quello di una partita vera. Si sta giocando su buoni ritmi Lazio-Galatasaray, primo test del ritiro in Turchia per i biancocelesti. Si chiude sull'1-1 il primo tempo con Felipe Anderson che risponde al vantaggio iniziale di Yilmaz. Buona prova nei primi 45' per gli uomini di Sarri, meno buona quella della squadra arbitrale. Prima frazione disastrosa per l'arbitro turco Kolak e dei suoi assistenti. Tanti errori a partire da un rigore solare non concesso a Ciro Immobile e un fuorigioco inesistente fischiato al capitano lanciato a rete. Poi anche un fallo durissimo su Cataldi non sanzionato e una clamorosa rimessa laterale assegnata ai giallorossi ancora con il 32 laziale protagonista. Proprio su quest'ultima assegnazione, il Comandante sbotta e si rivolge al quarto uomo con un tono di voce piuttosto alto: "Non va bene, non va bene".