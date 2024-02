Lazio, Galderisi: "Ammiro Sarri. La squadra è in difficoltà, lui invece..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sarri non si è risparmiato in conferenza stampa al termine della partita tra Fiorentina e Lazio. Il tecnico toscano ha parlato di alcune incongruenze di mercato con la società, della mentalità della squadra e anche di alcune problematiche fisiche che, nel complesso, hanno contribuito nel far trovare i biancocelesti in una situazione così complicata. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi ha commentato così l'intervento del tecnico:

"Serve una scossa? Ammiro Sarri che ha detto certe cose in conferenza stampa. È uno che non si piange addosso. È in difficoltà lui come la Lazio, che non riesce mai a dare continuità ai risultati. La Lazio è in un momento di grande difficoltà e Sarri è uno che sa perfettamente dove sta andando. non è uno che si nasconde. Se i risultati non ti danno ragione, uno poi deve essere cosciente di quello che fa e lui lo è".