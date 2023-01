Lazio, Galderisi: "Squadra spaesata, l'allenatore deve entrare nella testa dei giocatori"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Passo falso della Lazio nella prima gara del 2023. La squadra guidata da mister Sarri è uscita sconfitta per mano del Lecce che con Strefezza e Colombo ha ribaltato il vantaggio iniziale di Immobile. Questa l'analisi dell'ex calciatore Giuseppe Galderisi ai microfoni di TMW Radio: "Lazio spaesata nel secondo tempo. Sarri lo ha detto, sono scomparsi invece di rimanere in partita. Dopo un primo tempo in cui poteva chiuderla, c'è stato un secondo tempo negativo. Sono mancati i giocatori chiave. L'allenatore deve entrare nella testa dei giocatori. Nel momento in cui una cosa non va, deve intervenire. Il giocatore che c'è con la testa e vive l'allenatore, e viceversa, esce dal campo avendo dato tutto. E' stato l'entusiasmo che la Lazio ha perso che è stato decisivo per il Lecce".