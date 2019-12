Lazio, Garlini: “Vittoria meritata, la squadra può ambire traguardi importanti…”

Oliviero Garlini, attaccante della Lazio dal 1984 al 1986, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio dove si è espresso, in particolare modo, sull’ultima gara contro il Cagliari: “La Lazio ha fatto un’ottima prestazione, non era facile contro questo Cagliari, ha meritato ampiamente di vincere. Sta bene fisicamente e moralmente. Caicedo si abbassa, mette in difficoltà gli avversari, ha siglato quattro gol importanti. E’ riuscito a fare quello che doveva fare, soprattutto con l’aiuto dei compagni. La cosa principale è il gruppo, che sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. Devono continuare a crederci. Milinkovic si sta muovendo di più e sta giocando anche per la squadra, lo puoi trovare anche in attacco dove riesce a mettere in difficoltà gli avversari. La Lazio riesce sempre a portare a termine il risultato, e soprattutto lo sa gestire. Prendersi qualche rischio ci sta, l’importante è saper ribaltare la situazione. Una squadra del genere può ambire a qualcosa di importante. Inzaghi sa quello che vuole, insieme a Gasperini sta facendo davvero bene. I biancocelesti hanno tante differenze rispetto al Napoli, soprattutto in termini di spogliatoio. Dispiace che la Lazio non abbia passato il turno di Europa League, in certi casi se lo sarebbe meritato. Attacco? Nell’ultima partita Immobile non riusciva a trovare il gol e lo vedevo abbastanza nervoso. Deve giocare per la squadra, non si deve arrabbiare. Lazzari è stato determinante, sull’uno contro uno ti salta e poi va sulla fascia. L’unica cosa che manca, secondo me, sono più inserimenti dei centrocampisti. Il Cagliari, soprattutto quando gioca a casa, è una squadra tosta, ha fame, vuole dimostrare di poter stare nelle posizioni più alte”.

