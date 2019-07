Lazio, Garlini: "Voglio vedere Lazzari in azione. Correa? Straordinario..."

Una nuova stagione, con nuovi obiettivi, aspetta la Lazio. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Garlini, che ha parlato anche dei singoli giocatori: "Luis Alberto ha qualità, è un calciatore molto tecnico che può cambiarti la partita in ogni momento. Un elemento di assoluto valore. In una squadra può farti la differenza, gioca a tutto campo facendo spesso partire le azioni offensive dei biancocelesti. Lazzari è un ottimo acquisto che ha compiuto la società, è un calciatore importante, lo stesso visto contro la SPAL. Un giocatore a tutta fascia che macina km ed offre numerosi cross per i compagni in area di rigore. Sono molto curioso di vederlo nella Lazio. Correa è straordinario, un giocatore di qualità assoluta che cambia spesso il volto alla partita. La prossima stagione sarà sicuramente protagonista con le sue caratteristiche importantissime per questa squadra. Inoltre sta diventando determinante sotto porta. Se Sono curioso di vedere come si evolverà la situazione di Milinkovic, penso che se dovesse andare via il serbo la Lazio sicuramente opererà in maniera perfetta sul mercato per completare la squadra nel migliore dei modi. Ho piena fiducia in questo senso".

