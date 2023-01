Lazio, Gasbarri: "Luka Romero penso rinnovi. E per Ilic..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'agente Filippo Gasbarri, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del mercato della Lazio e in merito ha dichiarato: "Ilic è un promesso sposo della Lazio. Non credo che si possa fare a gennaio ma credo più a giugno. Sui rinnovi di Romero e Pedro? Luka Romero penso che rinnovi. Non credo che il club di Lotito si faccia scappare uno dei 2004 più promettenti del panorama. Pedro, invece, il problema è il discorso affettivo, con il calciatore che vuole tornare in Spagna. Bisognerà vedere come va la stagione”. Infine, sul possibile arrivo di Sanabria come vice Immobile, Gasbarri ha dichiarato: “Sanabria è un giocatore interessante che vede la porta. Secondo me è un giocatore che sarebbe importante come vice Immobile anche per le caratteristiche diverse. Non penso, però, anche per la situazione Cairo-Lotito, che il Torino lo svenda”.