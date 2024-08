Lazio, Gasbarri sul mercato: "Cataldi, Vecino e Folorunsho: vi spiego"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il procuratore Filippo Gasbarri ha fatto il punto sul mercato della Lazio tra entrate e uscite. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Cataldi e Vecino? Ci sono dei rumors che riguardano dei possibili addii alla fine del mercato dove può succedere di tutto. Sono a rischio cessione e potrebbero poi essere rimpiazzati da due giocatori più giovani. Uno di questi è Folorunsho, che mi dicono che è prossimo a vestire la maglia della Lazio. Cataldi è un giocatore che, da quello che so, ha delle richieste anche in Serie A e non ha il posto da titolare in questo momento. Credo voglia andare a giocare. Vecino invece ha delle richieste dall'estero, di cui mi dispiacerebbe privarmi".

"Per Folorunsho il problema è il Napoli. L'operazione se si fa, si farà al gong finale, prendendo gli azzurri per sfinimento. La richiesta di De Laurentiis è di 12 milioni, la Lazio sta provando a fare la stessa operazione fatta con la Juventus per Pellegrini e Rovella. Il Napoli alla fine credo che accetterà queste condizioni. Con il giocatore è già tutto ok: ha messo in stand-by la Fiorentina e altre soluzioni estere per tornare alla Lazio. Dele-Bashiru? Per me è un gicoatore molto interessante, ha grandissimi margini di miglioramento, mancava un giocatore di questo tipo alla Lazio. Per me al momento è un ottimo acquisto, credo che quest'anno farà il titolare".

"Alcaraz? È stato proposto, è un profilo che alla Lazio piace, ma dev'essere un'operazione con prestito con obbligo di riscatto. Secondo me è quello che serve, gioca tra le linee e che può servire in verticale le punte. Può essere quel giocatore di fantasia che ora non c'è, oltre Castrovilli che se sta al 100% può fare il titolare. L'argentino è un profilo più giovane. Io so che è andato via dalla Juve anche per problemi caratteriali, quindi bisogna vedere se ha messo la testa apposto anche se non sembra dopo l'ultima amichevole (ride, ndr.). Alcaraz comunque piace molto, e occhio a Isaksen nelle ultime ore che potrebbe essere usato come pedina di scambio".

"Mandas? Ha avuto delle offerte dall'estero che non sono state prese in considerazione. Se arrivano richieste last minute alle quali non si può rinunciare, è un altro discorso. Ovviamente poi la Lazio dovrebbe prendere un secondo portiere, che ora è difficile da trovare. Io non ci credo alla partenza del greco. Dybala? Andrà a guadagnare tantissimo, è un giocatore comunque sempre a mezzo servizio. La Roma secondo me ha fatto certe valutazioni e ha deciso così. Il suo sostituto credo potrebbe essere Chiesa, sempre sul gong finale. Anche se secondo me si è già messo d'accordo con l'Inter".