Lazio, Gascoigne consiglia Rashford: "Non fare come me. Quando ero a Roma..."

Non sta passando un periodo sereno Marcus Rashford. Tra problemi interni al Manchester United e voglia di evadere dal mondo calcistico per le troppe pressioni, spesso si rivolge all'alcol con lo scopo di estraniarsi dal mondo e mettersi alle spalle i problemi. Una tendenza che la scorsa settimana gli è costata una multa da 650.000 sterline (o due settimane di stipendio) per non essersi presentato all'allenamento con la scusa di essere malato. Il classe 1997 vive così una situazione complessa e in suo aiuto è voluto andare l'ex centrocampista della Lazio, Paul Gascoigne. Gazza lo ha supportato e consigliato di non commettere i suoi stessi errori, prendendo ad esempio una multa ricevuta quando risiedeva nella Capitale per aver preferito portare la famiglia a Dineyland piuttosto che allenarsi:

"Non deve fare i miei sbagli. Potrebbe aver bisogno dell'aiuto dei compagni, dello staff. A volte ci sono problemi esterni al calcio. Parliamo di un grande giocatore, che gioca in un top club e per il suo Paese, eppure non sembra felice. È evidente che ci sia un problema con l’allenatore, non festeggia nemmeno i suoi gol come prima. È giù di morale! Ha preso una sanzione come accadde a me alla Lazio. Capisco che non è facile stare sotto i riflettori.

Ricordo quanto fosse dura quand'ero agli Spurs, andavo da un consulente una volta alla settimana per parlare di ciò che non andava. Come uomo in alcune situazioni è difficile chiedere una mano, ma anche i calciatori ne hanno la necessità. Marcus sta guadagnando una fortuna, in una delle squadre più grandi del mondo, tutti pensano che non ti importi di niente, ma la pressione non è sempre semplice da sostenere".