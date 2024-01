Lazio, Gautieri racconta Sarri: "Un grande insegnante, ci correggeva..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il confronto Sarri - Mourinho tiene ormai banco nella Capitale da diverse stagioni. Per il momento il tecnico della Lazio sta avendo la meglio su quello della Roma, visti i numeri nei vari derby. Nell'ultimo giocato, in particolare, i biancocelesti si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Zaccagni. Proprio in merito è intervenuto Carmine Guatieri, ex giocatore giallorosso che in passato è stato allenato dal mister toscano. E proprio di lui ha parlato ai microfoni di Notizie.com. Di seguito il suo racconto.

"Un grande insegnante. Lavorava sempre sulla postura del corpo, su come mettersi in diagonale a seconda da dove arriva la palla. Ora lo vedo fare sempre meno, soprattutto nelle scuole calcio. Quando si subisce gol, si dà sempre la colpa all'ultima situazione, al difensore o al portiere. Bisogna vedere da dove parte l'azione. Ho avuto la fortuna di avere Sarri come tecnico, sembravamo dei manichini quando sbagliavamo. Lui fermava il gioco, ci prendeva e ci spostava, correggeva la postura del nostro corpo. Serve questo per tornare a essere un calcio importante".