Lazio, Gene Gnocchi scherza sul look di Sarri: la battuta che coinvolge Schlein

Nei giorni scorsi è diventato praticamente un caso la decisione della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, di farsi assistere, per quanto riguarda il look, da un'armocromista, una consulente d'immagine specializzata nel giusto accostamento di colori. Gene Gnocchi, nella sua rubrica per Sportweek, ha utilizzato proprio la notizia, che ha avuto un'incredibile risonanza medicati, per ironizzare su Maurizio Sarri. "L'armocromista di Schlein in crisi: 'Sarri vuole consigli, vado in analisi'".

