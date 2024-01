Lazio, Gene Gnocchi: "Voglio Isaksen! Luis Alberto si è involuto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Mariani

Dopo la pesante sconfitta in Supercoppa, la Lazio sta per tornare in campo in Serie A. All'Olimpico arriva il Napoli di Mazzarri per un big match dal sapore di Champions League. Ai microfoni di Radiosei, Gene Gnocchi ha detto la sua sulla sfida, soffermandosi in particolare sulla formazione di Sarri. Questo il suo pensiero: “Lazio-Napoli sarà una partita molto interessante. La squadra di Mazzarri mi sembra in leggera ripresa anche se avrà diverse defezioni importanti. I biancocelesti sembrano sempre dover fare il salto, poi improvvisamente si ferma. Mi piace molto Isaksen, non capisco perché non stia giocando in pianta stabile. Viste le condizioni di Immobile, si potrebbe iniziare a far giocare più spesso Anderson da punta centrale per dare spazio al danese. Mi ha sempre fatto vedere delle belle cose, a differenza del mio idolo Luis Alberto. Vedo un’involuzione, anche prima dell’infortunio non stava dando il massimo”.