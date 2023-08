Lazio - Genoa, Immobile e Gilardino ex compagni: il siparietto di 11 anni fa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera si ritroveranno sul campo dell'Olimpico: uno al centro dell'attacco della sua Lazio, l'altro seduto sulla panchina del Genoa. Immobile e Gilardino si conoscono da anni, fin dal momento in cui indossarono entrambi la maglia del Genoa. Sky Sport ha ricondiviso in queste ore un video che ritrae i due nel ritiro estivo rossoblù del 2012. Compagni di squadra e di stanza: Immobile non aveva ancora mai giocato e segnato in Serie A, al contrario di Gilardino che vantava già più di 150 gol. "È un ragazzo molto umile, ha davanti a sé una carriera importantissima. Credo che per come si stia allenando, si sia già ambientato nel Genoa, può fare solamente grandissime cose", la "profezia" dell'attuale tecnico. E poi la risposta piena di stima di Ciro: "Se vorrei rubargli qualcosa? La sua umiltà e il suo modo di fare anche fuori dal campo, è una bella persona. Il record stagionale ce l’ho io? Facciamo a cambio, io gli do il record stagionale e lui mi dà tutti i gol fatti in carriera (ride, ndr)”. Ora la situazione è ribaltata, con Ciro miglior marcatore in attività. E domenica si ritroveranno, l'uno contro l'altro.

TORNA ALLA HOMEPAGE