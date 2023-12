Lazio-Genoa, la sfida dei tanti ex: ecco chi c'è da una parte e dell'altra

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra gli spunti più interessanti di Lazio-Genoa c'è anche quello inerente gli ex in campo. Infatti sono diversi i calciatori che in passato hanno vestito le maglie di queste due squadre per poi fare il percorso inverso. Tra le file biancocelesti spiccano sicuramente Luca Pellegrini e Rovella che hanno iniziato a muovere i loro primi passi in Serie A proprio con la maglia rossoblu. Anche Cataldi qualche anno fa ha passato alcuni mesi in Liguria per poi tornare alla base e diventare uno dei punti di riferimento della squadra. Per forza di cose l'ex più illustre è Immobile che però nei suoi ritorni al Ferraris non è mai stato particolarmente apprezzato dalla sostenitori genoani.

Sulla sponda ligure troviamo invece Badelj che ha portato l'aquila sul petto per una sola stagione nella quale però ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia nella finale contro l'Atalanta. Per il resto nessun calciatore a disposizione di Gilardino ha militato nelle file biancocelesti. L'unico ad essere legato in qualche modo alla Lazio è Vogliacco marito di Virginia Mihajlovic figlia del compianto Sinisa, che resterà sempre una delle principali bandiere della storia laziale.