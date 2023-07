Lazio, Gerolin ha le idee chiare: "Milinkovic? Il denaro vince su tutto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Gerolin, ex giocatore di Udinese e Roma, ha commentato così il probabile addio di Milinkovic alla Lazio ai microfoni di TMW Radio: "Il denaro vince un po' su tutto, ricordiamo che abbiamo avuto dei Mondiali in Qatar. Se pagano... mi sembra che vogliano costruire un campionato importante e devono prendere giocatori di grande nome. Non mi stupirei se nel giro di tre anni non arrivino a prendere anche qualche giocatore molto più giovane".

Cosa spinge un giocatore come Milinkovic-Savic ad accettare l'Arabia Saudita?

"Quando sono molti, i soldi contanto molto. Quando inizi ad avere 27 anni e ti fanno un contratto di cinque, arrivi quasi a fine carriera e i soldi cominciano a contare tanto".