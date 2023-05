Lazio, Ghoulam: “Sarri chiede una cosa particolare ai suoi giocatori”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Faouzi Ghoulam racconta Maruzio Sarri. Ospite a Sky Calcio Club, l'ex terzino del Napoli ha parlato così del suo ex allenatore: "Per Sarri c’è sempre la relazione tra l’allenamento e il campo. Adesso ci sono i risultati e tutto va bene. Sarri chiede tantissima disponibilità ai suoi giocatori ma per dargliela devi avere la certezza che vuoi giocare in quel modo. Luis Alberto ha avuto un po’ quella sensazione… era una squadra che veniva dal 3-5-2 ed era difficile. Vedendo i frutti del lavoro del mister si è messo anche lui a disposizione. I risultati arrivano ma ci vuole del tempo. Sarri diceva sempre che all’inizio fa fatica. Sacrificarsi come chiede Sarri non è semplice. Io l’ho vissuto da vicino. Alcuni riescono, altri no".