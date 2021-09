Lazio, Gianni Di Marzio: "Vanno messe in pratica le idee di Sarri, soprattutto dietro"

Ai microfoni di TMW Radio Gianni Di Marzio ha fatto un resoconto sulle squadre di Serie A, soffermandosi anche sulla Lazio. I biancocelesti hanno fatto una buona impressione all'ex allenatore e ora devono aggiustare solo qualcosa in difesa. Queste le sue parole: "L'Inter ha preso Dumfries, è una forza vera, una belva. Inzaghi deve farlo giocare, sa fare anche la fase difensiva. Le altre che difetti hanno? Il Milan ha fatto un mix di esperti e giovani, è una squadra che può impensierire. L'Inter è da Scudetto, vedremo la Juventus. Manca qualità in mezzo al campo. Da tempo ci chiediamo su chi farà i 30 gol di Ronaldo. Uno come lui non è mai un problema. Per me non ha il potenziale tecnico per puntare allo Scudetto. La Lazio ha fatto bene, deve solo mettere in pratica le idee di Sarri, soprattutto dietro. La Roma ha un leader come Mourinho, Abraham è un grande giocatore con piedi brasiliani. La palla la fa cantare davvero lui. Manca forse un play di qualità in mezzo al campo, ma ha ritrovato Zaniolo. L'Atalanta mi ha deluso sul mercato, rimane su per giù quella dello scorso anno ma non si è rinforzata".