Lazio, Giannichedda: "Bayern tra le più forti d'Europa, ha una rosa abituata a giocare gare così"

Intervistato dall'edizione romana del Corriere della Sera, l'ex centrocampista della Lazio Giuliano Giannichedda ha parlato della prossima sfida di Champions League fra la Lazio e il Bayern: "Onestamente non sarà facile. Il doppio confronto avvantaggia sempre la squadra più forte, che in questo caso è il Bayern. Però...I bavaresi non stanno attraversando un momento facile, l’allenatore Tuchel è molto criticato, alcuni giocatori sembrano un po’ a fine ciclo. Poi, certo, la storia del Bayern, così come quella dei suoi giocatori, è superiore a quella della Lazio, ma nulla è scontato".

Il Bayern sarà arrabbiato: "Penso sia difficile che il Bayern perda due partite di fila. Ha in rosa gente abituata a essere sotto pressione e a giocare gare così ravvicinate. I tedeschi sono fra i più forti d’Europa. La Lazio in campionato può tornare fra le prime quattro? Sì, deve riuscire a non staccarsi in questo momento che Atalanta e Bologna sono in forma. Il campionato è lungo e c’è molto equilibrio".