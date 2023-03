Lazio, Giannichedda: "La frase di Sarri sul derby è stata un po' strana"

TUTTOmercatoWEB.com

"Devo essere sincero fino in fondo, questa è una gara che va vista con l'ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo", ha parlato così Maurizio Sarri dopo il Bologna, in vista dell'AZ Alkmaar e del derby. Il tecnico della Lazio è ormai immerso nello spirito che riesce a suscitare la stracittadina, ormai è un laziale a tutto tondo, per questo si è direzionato sulla partita in programma domenica in termini di scelte tecniche per la sfida di Conference League in Olanda. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex Lazio Giuliano Giannichedda si è espresso su questo punto, dichiarando: «Il derby è una partita particolare, sappiamo quanto vale a Roma, però non sarebbe giusto fare troppi cambi in Conference. Dire "priorità al derby" è stato un po’ strano. Parliamo pur sempre di una coppa internazionale, tutti ci tengono. Forse ha voluto stimolare in modo diverso chi ha giocato meno, mettere pressione a questi calciatori per ricevere il massimo. Magari finora non è riuscito a scuoterli con un altro tipo di comunicazione. Il derby ora è uno scontro diretto per la Champions, però mi piacerebbe vedere la Lazio avanti in Europa. Mi giocherei bene la trasferta con l'Az, poi penserei alla Roma».