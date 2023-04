Lazio, Giannichedda: "Zaccagni mi ha colpito. Marcos Antonio? Aspetterei per giudicare..."

Fonte: Radiosei

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Sul cammino della Lazio in campionato, sull'obiettivo Champions e sugli elementi di spicco in questa stagione della formazione di Sarri ha parlato l'ex calciatore biancoceleste Giuliano Giannichedda ai microfoni del programma "Sei volte buongiorno" su Radiosei:

“In questo momento è un vantaggio giocare una volta a settimana. Non esiste mai un giocatore che scende in campo senza un minimo dolore, sono sottoposti ad un grande stress psico-fisico. Accumulando botte su botte e stanchezza è normale.

ZACCAGNI - Chi mi ha colpito finora in squadra? Non mi aspettavo un Zaccagni così decisivo, di solito era più discontinuo. Quest’anno è l’uomo in più della Lazio, fa gol, crea superiorità, mi ha davvero impressionato positivamente.

CATALDI - Lo conosco molto bene e mi fa piacere vederlo cresciuto. Lui è giovane, interessante, ma fa parte di un reparto ben collaudato della lazio perché ogni centrocampista centrale fa bene con Sarri. Cataldi è molto bravo a recepire quello che gli dice l’allenatore. Lo stesso vale per Casale e Romagnoli.

MARCOS ANTONIO - Bisognerebbe vederlo di più, non si può giudicare. Io aspetterei prima di dare giudizi, serve farlo giocare 4-5 partite di seguito per capire che giocatore è.

CHAMPIONS - Se ridanno i 15 punti alla Juve è più difficile per la Lazio andare in Champions. La squadra di Sarri ce la può fare perchè ha capito come deve giocare tutte le partite e perché deve approfittare dei passi falsi delle altre squadre. Queste 4 partite saranno fondamentali per il cammino della Lazio".